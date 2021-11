Reibungslose Kommunikation

Zscaler erweitert den Dienst "Zscaler Digital Experience" (ZDX) um neue Integrationen für Unified Communications as a Service (UCaaS) und digitale Workflow-Plattformen, um Leistungsprobleme automatisch zu erkennen und zu beheben.

ZDX von Zscaler [1] wird als integrierter Service auf der Cloud-nativen Zero Trust Exchange des Anbieters bereitgestellt. Der Service bietet einen einheitlichen Einblick in Benutzer-, Verbindungs- und Cloud-App-Telemetriedaten, um Verbindungsprobleme zu isolieren und zu beheben. Dank des erweiterten Funktionsumfangs können Sicherheits-, Netzwerk- und Helpdesk-Teams zusammenarbeiten, um Microsoft Teams- und Zoom-Qualitätsprobleme zu lösen, Reaktionszeiten zu verkürzen und die Mitarbeiterproduktivität zu verbessern.



Mitarbeiter sind in der Regel auf eine schnelle wie sichere Konnektivität und reibungslose Verbindungsqualität für die Produktivität angewiesen. Unified Communications-Dienste, wie Microsoft Teams und Zoom sowie SaaS-Plattformen, wie Microsoft 365 sind daher unerlässlich. Die ZDX-Erweiterungen bieten Monitoring-Funktionen für Unternehmensanforderungen, die Informationen zu Telemetriedaten über die Zscaler Zero Trust Exchange sammeln.



Die Cloud-native Plattform fungiert als Schaltzentrale, um Benutzer, Anwendungen und Geräte über jedes Netzwerk und an jedem Standort sicher zu verbinden. Als integrierter Service auf der Zscaler-Plattform ermöglicht ZDX IT- und Sicherheitsteams eine proaktive Fehlerbehebung bei Netzwerk- und Anrufqualitätsproblemen durch die Kombination von API-basierter Überwachung anwendungsspezifischer Metriken mit kontinuierlicher und aktiver Überwachung der Verfügbarkeit von Benutzergeräten, Netzwerken und Anwendungen für geschäftskritische SaaS-Anwendungen.