Portabler Datenspeicher

KIOXIA Europe bringt die SSD-Serie EXCERIA PLUS Portable auf den Markt. Die mobilen SSDs bietet Platz für bis zu 2 TByte Daten in einem neuen kompakten, handflächengroßen und abgerundeten Design. An Daten sollen dank USB 3.2 Gen2 bis zu 1050 MByte/s fließen.

Die SSD-Serie EXCERIA PLUS Portable nutzt den BiCS-FLASH 3D-Flashspeicher von KIOXIA [1] und bietet mit 500 GByte, 1 TByte und 2 TByte eine Reihe von Speicherkapazitäten an. Neben einer maximalen sequenziellen Lesegeschwindigkeit von 1050 MByte/s verfügt die neue Serie über einen USB Type-C-Anschluss mit einer USB 3.2 Gen2-Schnittstelle, die eine schnelle Übertragung von 4K-Videos und hochauflösenden Fotos ermögliche.



Darüber hinaus befindet sich im Lieferumfang jeder EXCERIA PLUS Portable SSD ein Type C zu A Kabel und ein Type C zu C Kabel, um sicherzustellen, dass die Festplatte sowohl mit aktuellen als auch mit älteren Systemen funktioniert. Die SSDs sind mit einem Aluminiumgehäuse ausgestattet, das eine effektive Wärmeableitung bei hoher Arbeitsbelastung ermöglichen und äußerst stoßfest sein sollen, wie MIL-STD-Falltests bestätigt hätten. Nutzer können außerdem das SSD-Verwaltungsdienstprogramm von KIOXIA für den Passwortschutz nutzen, um ihre Daten zu schützen.