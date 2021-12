Sicher getunnelt

LANCOM Systems stellt ein Update für seinen Software-VPN-Client für MacBook Pro, iMac, Mac Pro und Co. bereit. Die Version 4.6 des VPN-Clients unterstützt die aktuellen Betriebssysteme macOS 11 (Big Sur) und macOS 12 (Monterey) auf Apple-Produkten mit M1-Chip oder Intel-CPU.

Neben den beiden aktuellsten macOS-Versionen ermöglicht der aktualisierte VPN-Client bis zu 250 Split-Tunnel-Netze bei IPv4 und IPv6. Darüber hinaus ermöglicht er die Weiterleitung lokaler Netze im Tunnel. Auch das Handling von DNS-Anfragen durch den VPN Tunnel – beziehungsweise bei Split Tunneling am Tunnel vorbei – hat der Hersteller nach eigener Aussage optimiert. Der VPN-Client ermöglicht dabei eine Anbindung an alle IPSec-konformen Router oder VPN-Gateways.



Für weitergehenden Schutz der Daten sorgen zudem die Unterstützung aller IPSec-Protokollerweiterungen sowie weitere Sicherheitsfeatures wie etwa eine starke Authentisierung unter anderem via Fingerabdruck, Multizertifikats- sowie IKEv2-Unterstützung mit IKEv2 Redirect-Funktionalität. Damit kann der VPN-Tunnel-Endpunkt des Clients automatisch auf ein anderes Gateway umgeleitet werden, was für eine effizientere Lastenverteilung in Umgebungen mit mehreren Gateways sorgen soll. Der Client lässt sich FIPS-konform (Federal Information Processing Standard) betreiben. Als Zertifikatsspeicher kann der macOS-Schlüsselbund dienen. Der VPN-Client ist ab sofort für 109 Euro erhältlich.