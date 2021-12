Alexa.com geht in Rente

Ein ganz wesentlicher Aspekt für Webseitenbetreiber ist die Analyse der eigenen Popularität sowie die Suchmaschinenoptimierung. Seit 25 Jahren wichtiger Anlaufpunkt hierfür ist Alexa.com. Nun schickt Amazon den Dienst in Rente. Am 1. Mai 2022 gehen dort die Lichter aus. Seit gestern können keine neuen Subscriptions mehr abgeschlossen werden.

Für viele Webseitenbetreiber und Marketingmitarbeiter ist Alexa.com [1] seit Jahren ein gern genutztes Werkzeug, um den Erfolg der eigenen Seite zu messen und zu verbessern. Die wohl bekannteste Funktion dürfte das Ranking populärer Webseiten sein. Zudem erhalten angemeldete Nutzer eine Suite an Tools zur Suchmaschinenoptimierung und Mitbewerber-Analyse. Am 1. Mai 2022 schaltet Amazon den Dienst nach einem Vierteljahrhundert ab, zunächst beginnend bei der Webseite, gefolgt am 8. Dezember 2022 vom API-Zugriff. Nutzern bietet Amazon verschiedene Möglichkeiten des Datenexports [2].