MariaDB mit neuem Release-Zyklus

Der MariaDB Community Server an, auch als MariaDB Server bezeichnet, erscheint in einem neuen Release-Modell. Dieses soll den weltweit Millionen von MariaDB-Nutzern neue Funktionen schneller zur Verfügung zu stellen. Neue Community-Server-Versionsreihen wie MariaDB Community Server 10.6 oder 10.7 werden von nun an nicht mehr jährlich, sondern vierteljährlich bereitgestellt.

Beginnend mit dem nächsten großen Update werden die aktuellen MariaDB Community Server [1] Versionsreihen jeweils vierteljährlich bereitgestellt und ein Jahr lang gepflegt werden. In Zusammenarbeit mit Linux-Distributionen werden einige Versionen für längere Wartungsfenster ausgewählt. Dies wird voraussichtlich mindestens alle zwei Jahre geschehen. MariaDB Enterprise, das für höhere Anforderungen an Zuverlässigkeit, Stabilität, Sicherheit und Skalierbarkeit entwickelt wurde, wird von der MariaDB Corporation weiterhin in regelmäßigen Abständen veröffentlicht, wobei die Wartung für jede Versionsreihe mindestens fünf Jahre andauert.