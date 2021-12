Medizinische Dienste weiterhin beliebte Ziele für Angreifer

Bedingt durch die Corona-Pandemie hat die Relevanz von IT im Gesundheitswesen nochmals an Bedeutung gewonnen. Die Sicherheitsexperten von Kaspersky gehen im Rahmen ihrer Prognosen für das Jahr 2022 davon aus, dass es im kommenden Jahr vermehrt zur Ausnutzung von Schwachstellen in neuen telemedizinischen Anwendungen, einer erhöhten Nachfrage nach gefälschten digitalen medizinischen Dokumenten und einer steigenden Zahl von Datenlecks sowie Ransomware-Angriffen auf medizinische Einrichtungen kommen wird.