Unter einem Hut

IGEL unterstützt mit seinem Linux-basierten Betriebssystem IGEL OS ab sofort den VMware Workspace Intelligent Hub for Linux. Das erleichtere die Kommunikation von Endgeräten, die unter IGEL OS laufen, mit der Workspace-ONE-Unified-Endpoint-Management-Konsole. Nutzer von VMware und IGEL können nun die Endgeräte zentral und mit höherer Transparenz und Einheitlichkeit verwalten.

Die Unterstützung für VMware Workspace ONE Intelligent Hub for Linux ist als Custom Partition verfügbar, die auf Endgeräten von IGEL [1] ausgespielt werden kann, damit diese bei Workspace ONE registriert werden können. Das ermögliche es IGEL OS und Workspace ONE, Verwaltungsfunktionen anzubieten, die Bestandsmanagement sowie Einblicke in die IT-Produktivität und Richtlinienprozesse umfassen. Die beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam an einem Cloud-Connector für die IGEL Universal Management Suite (UMS) und VMware Workspace ONE UEM, der noch bessere Einblicke in die Verwaltung erlauben und Richtlinien-basierte Kontrolle für VMware Horizon und IGEL Anwender liefern soll.