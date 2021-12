NIST zertifiziert Motorola-Smartphones

Mobilgeräte stehen immer stärker im Fokus von Cyberangriffen. Motorola hat nun für seine mit "ThinkShield for Mobile" geschützten Smartphones die FIPS 140-2 Zertifizierung des U.S. National Institute of Standards and Technology erhalten. Die Behörde hat hierfür die Sicherheitsmechanismen wie etwa die Verschlüsselung der Geräte unter die Lupe genommen.

Verschlüsselung ist eine wesentliche Sicherheitstechnologie für den Schutz sensibler Daten. Die FIPS 140-2-Zertifizierung bestätigt, dass die Verschlüsselung der Motorola-Produkte eine Reihe von Anforderungen erfüllt, die das Betriebssystem, die Apps und die Daten auf dem Gerät davor schützen, von Dritten entschlüsselt, verändert oder manipuliert zu werden.



Um die Zertifizierung zu erhalten, durchliefen die Geräte verschiedene Test- und Validierungsprozesse, um sicherzustellen, dass sie die strengen Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards des National Institute of Standards and Technology (NIST) erfüllen. Im Rahmen dieses Prozesses wurden alle Motorola-Smartphones mit Android 11 und Snapdragon Mobile Platforms validiert.



Mit ThinkShield for Mobile [1] bietet Motorola seinen Unternehmenskunden einen Rundumschutz, beginnend mit integrierter Sicherheit durch eine vertrauenswürdige Lieferkette, ergänzt um die Hardware sowie ein sauberes Betriebssystem und verspricht erweiterte Sicherheit und Verwaltbarkeit durch Produkte wie "Moto Threat Defense by Zimperium" und "moto OEM config".