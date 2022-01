Digitale Schnittstelle zwischen DECT und UC

Gigaset hat mit "ION" ein DECT-Mobilteil für Unified-Communications-Lösungen wie SwyxIt!, Circuit, Teams, Zoom oder WebEx vorgestellt. Über USB funktioniert das tragbare Gerät mit jedem PC-/UC-Client und ist dank DECT-Dongle flexibel einsetzbar.

Das ION verbindet die DECT-Telefonie mit modernen UC-Systemen.

ION von Gigaset [1] bietet trotz seines reduzierten Designs HD-Voice-Qualität. Es soll eine Alternative für kleine Telefon-Konferenzen oder Nutzer bieten, die ein Freisprech-Mobilteil einem Headset vorziehen. Liegt das ION auf dem Tisch wird es zum Konferenztelefon, liegt es neben dem PC oder steht in seiner Ladeschale ist es eine Freisprechlösung.



Ans Ohr gehalten, wechselt das Gerät durch einen integrierten Näherungssensor selbstständig in den Mobilteilmodus. ION ist dabei mit aktueller ECO-DECT-Technologie ausgestattet und arbeitet damit im Standby-Betrieb strahlungsfrei – die Sendeleistung passt sich bei Gesprächen automatisch der Entfernung zum DECT-Stick an.