Von Maschine zu Maschine

Kontron erweitert seine Industrial-Switch-Produktlinie um den KSwitch D10 MMT. Die in verschiedenen Ausstattungen verfügbare Netzwerkkomponente kommt sowohl mit RJ45 als auch SFP Fiber Interfaces bis 2,5 GBit/s.

Der KSwitch D10 MMT von Kontron vernetzt industrielle Anlagen.

Der neue Switch von Kontron [1] wurde speziell für den Einsatz im industriellen Umfeld entwickelt. Neben einer kompakten Bauweise bietet die Switch-Familie laut Kontron die Möglichkeit, Maschinen, Steuerungen und andere Kompo nenten auf der Basis von Time Sensitive Network Ethernet (IEEE 802.1 TSN) miteinander zu verbinden.



Das integrierte Management soll es ermöglichen, Quality of Service, VLANs und IGMP-Funktionen in industriellen Netzwerken zu strukturieren und das TSN-Netzwerk zu program mie ren. Weiterhin gibt der Hersteller an, dass die neuen Geräte mit einem reduzierten Stromverbrauch punkten sollen und problemlos auch in robusten Umgebungen bei Temperaturen von minus 40 bis plus 75 Grad Celsius einsetzbar seien.