Flash mit Enterprise-Turbo

NetApp ergänzt sein Portfolio an All-Flash Storage-Arrays um das Modell "AFF A900". Die Neuvorstellung wendet sich vor allem an größere Unternehmen, was sich auch darin bemerkbar macht, dass eine spezielle Enterprise-Variante der Datenmanagement-Software ONTAP zum Einsatz kommt. Gerade im Zusammenspiel mit Datenbanken will der Hersteller so für schnelle Zugriffszeiten sorgen.