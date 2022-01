Cloudmanagement für 5G-Router

Zyxel integriert seine 4G- und 5G-Router in die Cloud-Management-Plattform Nebula. Neben Access-Points, Switches und Firewalls können nun auch Mobilfunk-Router zentral verwaltet werden. Daneben bietet der Hersteller erweiterte Funktionen zum Schutz von WLAN-Clients.

Zyxel ermöglicht nun auch das Management von 4G- und 5G-Routern über die Cloud.

Neben Glasfaser- und DSL-Verbindungen gewinnt insbesondere das 5G-Mobilfunknetz zunehmend an Bedeutung. Die zugehörigen 4G- und 5G-Router lassen sich nun auch über die Nebula-Plattform von Zyxel [1] konfigurieren und verwalten. Für Administratoren ist somit das Netzwerk – von WAN über Firewall und Switch bis hin zum Access-Point – einheitlich und über alle Standorte hinweg in einem Management-Tool vereint. Zu den neuesten Produkten, die von der Nebula-Plattform unterstützt werden, gehören zwei WiFi-6-Wireless-Access-Points (NWA90AX und WAX630S), zwei 5G-Router (NR7101, NR5101) sowie der 4G-LTE-Router LTE3301-PLUS.



Sowohl im privaten DSL- oder Mobilfunk- als auch im Unternehmensnetzwerk bietet der neue Access-Point-Sicherheitsservice "Connect and Protect" (CNP) zudem einen flexiblen Ansatz, um Sicherheit zu gewährleisten. Dieser wird auf ausgewählte Wireless-Access-Points angewendet, um den Zugang von Mitarbeitern und Kunden zu unterstützen. CNP kann laut Anbieter unerwünschte Inhalte blockieren und Datendiebstahl sowie Sicherheitsverletzungen verhindern. Mit wenigen Klicks lasse sich zusätzlich die Bandbreite für geschäftskritische Anwendungen priorisieren.