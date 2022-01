Aus McAfee und FireEye wird Trellix

Die beiden IT-Security-Unternehmen McAfee und FireEye fusionieren unter dem Dach der Symphony Technology Group (STG) zu Trellix. 2021 hatte McAfee seine Sparte für Unternehmenskunden an STG verkauft, um sich auf das Consumer-Business zu konzentrieren. Nun sollen McAfee und die ebenfalls von STG erworbene FireEye unter einer gemeinsamen Marke agieren.

Firmenkunden von McAfee sowie Kunden von FireEye werden sich künftig an einen neuen Namen für ihre IT-Security-Anbieter gewöhnen müssen, denn diese treten fortan unter der gemeinsamen Brand Trellix auf. Bekannt ist McAfee vor allen Dingen aus dem klassischen Antimalware-Geschäft, während FireEye im Bereich des fortgeschrittenen Angriffs- und Malwareschutzes aktiv ist. Trellix soll Detection and Response (XDR) mit Fokus auf Machine Learning und Automatisierung anbieten, erläutert STG [1].



Das "McAfee Enterprise Secure Service Edge"-Portfolio (SASE) – einschließlich der Bereiche "Cloud Access Security Broker" (CASB), "Secure Web Gateway" (SWG) und "Zero Trust Network Access" (ZTNA) – soll hingegen als separate Sparte im Lauf dieses Quartals an den Markt gehen.