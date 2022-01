Rettungsanker für Windows 11

Mit O&O BlueCon 19 steht eine Sammlung von umfangreichen Werkzeugen zur Verfügung, um beschädigte Windows-Systeme wieder lauffähig zu machen – nun auch für das aktuelle Betriebssystem Windows 11. Vom Deaktivieren fehlerhafter Treiber über das Zurücksetzen von Benutzerkennwörtern bis hin zur Rekonstruktion von gelöschten Daten bietet dieses Produkt Administratoren vielseitige Möglichkeiten, um Rechner zu reparieren.

Entfernen von Updates, die durch Windows installiert wurden: O&O UpdateRemover

Sichern und Wiederherstellen von Daten: O&O DiskImage

Wiederherstellen versehentlich gelöschter Daten: O&O DiskRecovery

Treiberprobleme und Dienste bearbeiten: O&O DeviceManager

Sicheres Löschen von Datenträgern: O&O SafeErase

Kennwörter neu setzen: O&O UserManager

Partitionierung der Festplatte: O&O PartitionManager

Beseitigen von Fehlern in der Registrierdatenbank: O&O RegEditor

Erweiterte Fehlersuche: O&O EventViewer und O&O CheckDisk

Auffinden und Entfernen von Daten: O&O FileExplorer

Download von Zusatzwerkzeugen: Integrierter Firefox-Browser

Download von Zusatzwerkzeugen: Integrierter PowerShell

Die neue Version 19 von O&O BlueCon [1] unterstützt jetzt auch Microsoft Windows 11, so dass der gesamte Funktionsumfang nun auf allen Rechnern genutzt werden kann, auf denen bereits Windows 11 läuft. Die Software lässt sich dabei in den Startvorgang von Windows integrieren, sodass sie aus der Windows-Rettungsumgebung gestartet werden kann. Dabei können zusätzlich eingebundene Treiber mitverwendet werden.O&O BlueCon kann außerdem in virtuellen Maschinenumgebungen eingesetzt werden, sodass es auch ein Windows-System, dass in einem Rechenzentrum in der Cloud läuft, nativ booten kann und vollständigen Zugriff ermöglicht. Dabei besteht Zugriff auf das darunterliegende Windows-System wie auch auf die Daten.Basierend auf dem Windows Preinstallation Environment (WinPE) ermöglicht O&O BlueCon den Einsatz verschiedener Programmen, etwa zur Systemreparatur, Fehlersuche und Beseitigung, Wiederherstellung verlorener Daten oder Zurücksetzen von Kennwörtern. Beim Start von der Software werden alle wichtigen Funktionen des Programms aufgeführt. Mit einem Klick auf die benötigte Funktion wählen Admins diese aus:O&O BlueCon ist in der Admin Edition und der Tech Edition erhältlich. Jede ist zusätzlich als "Plus-Edition" mit der Datensicherungslösung O&O DiskImage zu haben. Die Admin Edition ist personengebunden und wird pro Administrator lizenziert. Dafür kann sie auf allen Rechnern im Unternehmen angewendet werden. In der Admin Edition Plus ist O&O DiskImage zum Sichern und Wiederherstellen von Daten enthalten.Die Tech Edition gestattet den Einsatz im Rahmen von Dienstleistungen in allen Nutzungsbereichen. Sie wird pro Techniker lizenziert, der mit einer Lizenz beliebig viele Rechner instandsetzen kann. In der Tech Edition Plus ist ebenfalls O&O DiskImage enthalten. Die aktuelle Version der Software unterstützt Windows 11, Windows 10,Windows 8.1 sowie Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2 und 2012 und startet mit allen integrierten Programmen direkt von USB-Stick oder aus einer Netzwerkumgebung via PXE-Boot.