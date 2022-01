Vielseitig angebunden

LANCOM Systems baut sein Router-Portfolio aus. Die neuen High-Speed-Modelle 1926VAG-5G und 1900EF-5G kombinieren 5G-Mobilfunk mit SD-WAN. Alternativ können sie an einem G.Fast-, Glasfaser-GBit-Anschluss oder mit einem Kabelmodem betrieben werden.

LANCOM stellt neue 5G-Mobilfunk-High-End-Router vor: der 1900EF-5G.

Die Router lassen sich optional hochautomatisiert per Software-defined Networking verwalten. Der 1926VAG-5G von LANCOM Systems [1] ist der erste 5G-Router mit zwei integrierten VDSL-Supervectoring-Modems für bis zu insgesamt 2 x 300 MBit/s. Alternativ kann er über eines der beiden Modems mit bis zu 1000 MBit/s an G.Fast- oder mittels SFP-Port an Glasfaseranschlüssen zum Einsatz kommen.



Der 1900EF-5G verzichtet auf zusätzliche physikalische Telefonie-Schnittstellen und ist mit seinen GBit-Ethernet-WAN-Ports direkt für den Anschluss an schnelle Glasfasernetze und externe Modems ausgelegt. Die Preise beginnen bei rund 1900 Euro.