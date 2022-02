Signatur des Vertrauens

Mit dem aktuellen Fast-Channel-Update für NoSpamProxy 13.2 vonNet at Work ist DigiCert als Zertifikatsanbieter in NoSpamProxy Server verfügbar. Kunden können damit ihre S/MIME-Zertifikate von DigiCert einbinden. DigiCert gehört zu den führenden Certificate Authorities weltweit und bietet zwei Klassen zur Auswahl.

Die DigiCert S/MIME Class 1 ist die richtige Wahl, wenn lediglich das Vorhandensein der E-Mail-Adresse im Zertifikat ausreicht. Für das Ausstellen eines Class-1-Zertifikats wird nur das Vorhandensein der beantragten E-Mailadresse seitens der Zertifizierungsstelle überprüft. Falls etwas mehr Verbindlichkeit gewünscht wird, ist die DigiCert S/MIME Premium Class 2 eine Alternative.



Für die Ausstellung solcher Zertifikate muss einmalig die Identität und die Bevollmächtigungen der Organisation durch DigiCert geprüft werden. Dann kann auch die Ausstellung von Class-2-Zertifikaten unmittelbar erfolgen. Im Zertifikat selbst steht dann die Organisation und zusätzlich Vor- und Nachname des Zertifikatsinhabers. Die Einrichtung des Konnektors soll einfach möglich sein: So sei lediglich der API-Key aus dem Webportal von DigiCert nötig, um NoSpamProxy an den DigiCert-Enterprise-PKI-Manager anzubinden. Alles Weitere würde anschließend mit wenigen Klicks in NoSpamProxy [1] eingerichtet, was Fehlkonfigurationen ausschließen soll.