Microsoft-Schutz für mobile Devices

Microsoft erweitert die Unterstützung von Defender for Endpoint auf Android- und iOS-Geräte. Damit lassen sich nun auch mobile Devices im Unternehmen mit der Security-Plattform absichern. Administratoren sehen dabei im Dashboard, welche Smartphones oder Tablets Sicherheitslücken aufweisen oder gar infiziert sind. Diese Geräte lassen sich dann vom Zugriff auf das Firmennetz ausschließen.

Mit der Erweiterung des Endpoint-Schutzes auf Android und iOS [1] möchte Microsoft alle relevanten Plattformen in Unternehmen absichern, von Arbeitsplatz-PCs über Server hin zu mobilen Endgeräten. Am vordringlichsten dürfte dabei der Schutz vor Malware sein, den Microsoft Defender for Endpoint nun zumindest auf Android-Geräten bietet.



Außerdem sollen die Nutzer dank des integrierten Webschutzes vor Phishing-Seiten sowie unsicheren Netzwerken geschützt sein. Unter iOS erkennt die Security-Plattform ferner, ob das Gerät per Jailbreak manipuliert wurde. Devices, die ein Risiko darstellen, lässt sich anschließend der Zugriff auf Unternehmensressourcen verweigern. Nicht zuletzt erhalten Android-Geräte per "Microsoft Tunnel" einen VPN-Zugang ins Firmennetz.