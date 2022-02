Drahtlos glücklich

Mit Ekahau Pro 10.4 und Ekahau Survey will der gleichnamige Hersteller von WLAN-Vermessungsgeräten dem Netzwerkverantwortlichen das Leben leichter machen, indem es die WiFi-Vermessung auf iPhone oder iPad bringt. Auch an den Komfort für den Admin hat der Hersteller gedacht und spendiert seinen Anwendungen zahlreiche neue Features.

Ekahau will die WLAN-Messung vereinfachen und gleichzeitig genauer machen.

Doch nicht nur am Endgerät tut sich etwas, auch die Datenerfassung will Ekahau [1] optimieren, indem es nunmehr möglich sein soll, automatisch den Standort auf dem Grundriss zu verfolgen und kontinuierlich Daten zu sammeln, um sie der eigenen Position zuzuordnen. Auch an den Komfort für den Admin hat der Hersteller gedacht, er spendiert seinen Anwendungen auch zahlreiche neue Features.



Dazu zählen unter anderem eine neue Heatmap-Visualisierungs-Engine, die automatische Interferenzerkennung in Pro und Analyzer, die Visualisierung von sekundärer und tertiärer Signalstärke und Multi-Edit für gemessene Access Points. Dazu unterstützt die Software neben dem neuen iOS auch Windows, macOS und Android. Ebenso wurde der Support von Access-Point-Herstellern erweitert und das System erkennt 181 neue APs und Antennen – einschließlich Cisco, Aruba HPE, Mist, Ruckus und Extreme.