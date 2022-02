Vodafone Portugal: Cyberangriff legt Mobilfunk und Festnetz lahm

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone Portugal ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. So hat in der Nacht zum 7. Februar eine Attacke das Netzwerk weitgehend lahmgelegt. Betroffen sind unter anderem der LTE- und 5G-Mobilfunk, SMS- und Sprachdienste sowie das Mailboxsystem. Möglicherweise steckt eine Ransomware hinter dem Angriff.

Vodafone Portugal wurde das Opfer einer Cyberattacke.

Kunden von Vodafone in Portugal müssen derzeit auf einen Großteil der Telekommunikationsdienste verzichten. Ein Cyberangriff hat das Netzwerk des Providers lahmgelegt, insbesondere in den Bereichen LTE- und 5G-Mobilfunk, Festnetz, SMS- sowie Sprach- und Voicemail-Dienste. Für Kunden stand zwischenzeitlich nur das 3G-Netz zur Verfügung. Seit Dienstag arbeiten die Techniker an der schrittweisen Wiederherstellung der Services, wie das Unternehmen mitteilte [1].



Eine Untersuchung des Vorfalls würde mit den zuständigen Behörden durchgeführt, wobei es derzeit keine Hinweise auf kompromittierte Kundendaten gebe. Medienberichten zufolge könnte eine Ransomware-Attacke hinter den Ausfällen stecken [2]. Immer häufiger geraten Einrichtungen im Bereich kritischer Infrastrukturen [3] ins Visier von Erpressern, egal ob Krankenhäuser, Unternehmen aus der Ölbranche, aber auch Behörden und kommunale Verwaltungen.