T-Systems präsentiert neue KI- und SASE-Dienste

Auf dem digitalen Kundenevent "Accelerate Digital Now" zeigt T-Systems erstmals ihre neue Lösung zur Künstlichen Intelligenz und das neue Angebot zur Sicherheit in Netzwerken. Mit der "Telekom Data Science Platform" erhalten Geschäftskunden Zugriff auf zehn ausgewählte KI-Programme in der Public Cloud. Secure Access Service Edge bietet Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen aus der Cloud.

Ab April können Kunden die "Telekom Data Science Platform" aus der Cloud nutzen. Damit entwickeln sie Modelle für Künstliche Intelligenz, trainieren diese und setzen dann die KI im täglichen Geschäft ein. Zur Auswahl stehen zehn KI-Programme wie Kubeflow, TensorFlow und JupyterHub.



Für Geschäftskunden installiert T-Systems die Platform-as-a-Service in der Public Cloud von Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud oder der Open Telekom Cloud. Abgerechnet wird ein Festpreis pro Nutzer plus der Kosten für die Cloud. Im Laufe des Jahres folgt eine Option für Selbstbedienung: Dann stehen die KI-Ressourcen im Internet sofort per Mausklick zur Verfügung.



Damit hat T-Systems drei KI-Pakete im Angebot: vom grundlegenden ModelArts auf der Open Telekom Cloud über Telekom Data Science Platform auf der Cloud der Wahl bis zur Komplettlösung AI Solution Factory. Die Pakete unterscheiden sich in Leistung und Preis. ModelArts ist derzeit als Beta-Version kostenlos.



Sicherheit aus der Cloud

Für die Secure Access Service Edge Services (SASE) bietet T-Systems jetzt ein komplettes Paket von der Beratung bis zur Umsetzung an. SASE Service bündelt die wichtigsten Sicherheits- und Netzwerkfunktionen auf einer cloudbasierten Plattform. Damit verwalten Administratoren ihre Sicherheit einfach und zentral. Aus Sicherheits-Hardware wird dabei Software: von der Firewall-as-a-Service über Remote Access VPN, Cloud Access Security Broker bis zu Sandboxing. Das Angebot umfasst mehrere SASE-Pakete für alle Kundenanforderungen. Ein kostenloser Selbsttest im Internet soll den Einstieg in SASE vereinfachen.



T-Systems stellt die neue Angebote in diesem Jahr in drei digitalen Kundenveranstaltungen vor. In Episode 1 der Accelerate Digital Now [1] am 22. Februar spricht Adel Al-Saleh, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom und CEO von T-Systems, über Megatrends, Herausforderungen und Umsetzungsstrategien in der nächsten Dekade.