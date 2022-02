Materna-Gruppe übernimmt Virtual Solution

Die Materna-Gruppe hat das Münchener Software-Unternehmen Virtual Solution AG übernommen. Das Unternehmen beschäftigt rund 90 Mitarbeitende und entwickelt Software für eine sichere ultramobile Arbeitsumgebung auf Smart Devices für die Betriebssysteme iOS und Android.

Zur Kundenstruktur von Virtual Solution [1] gehören hunderte Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, BOS und KRITIS-Unternehmen, die mithilfe der BSI-zugelassenen Lösungen über ultramobile Endgeräte bis auf Geheimschutzniveau, DSGVO-konform kommunizieren und arbeiten.



Mit dem Kauf und der Weiterentwicklung der Software-Produkte von Virtual Solution möchte Materna [2] ihre Position als Lösungsanbieter für die öffentliche Verwaltung weiter ausbauen. Virtual Solution soll als eigenständiges Unternehmen in der Materna-Gruppe geführt werden. CEO der Virtual Solution AG bleibe Sascha Wellershoff. Die bisherige Eigentümergemeinschaft um Nicolaus von Rintelen übergibt das Unternehmen vollumfänglich an Materna.



Wichtigstes Produkt im Portfolio von Virtual Solution ist SecurePIM, eine Anwendung auf Basis von Container-Technologie für iOS- und Android-Geräte. Sie stellt Mitarbeitern einen sicheren mobilen Arbeitsplatz zur Verfügung und ermöglicht integriertes Arbeiten mit E-Mail, Kalender, Dokumenten, webbasierten Fachanwendungen, Instant Messaging bis hin zu Video-Konferenzen – alles sicher in einer App.



Ein Alleinstellungsmerkmal der Umgebung ist der plattformübergreifende Einsatz von iOS- und Android-Geräten. Die Software ist für Verschlusssachen zugelassen und erlaubt es, mit Smartphones und Tablets – eine macOS Lösung befinde sich in der Planung – verschlüsselt und abgesichert zu arbeiten. Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, BOS und KRITIS-Unternehmen können mit SecurePIM auf den Geheimhaltungsstufen "Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch" (VS-NfD) und NATO Restricted mobil kommunizieren und arbeiten. Smartphones und Tablets gewinnen in der modernen Arbeitswelt immer mehr an Bedeutung.



Virtual Solution geht davon aus, dass SecurePIM flächendeckend im deutschen Markt eingesetzt werden kann – der ausländische Markt würde weiter ausgebaut. Bundes- und Landesbehörden könnten die Lösung über einen Rahmenvertrag ausschreibungsfrei über das Kaufhaus des Bundes beziehen. Materna will SecurePIM gemäß Marktanforderungen weiterentwickeln und steuert nach eigener Aussage das Ziel "Standardlösung für ultramobile Arbeitsplätze" an.