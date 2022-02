Mobilfunkanschlüsse im Griff

Cradlepoint, Anbieter cloudgestützter Edge-Lösungen in 4G LTE- und 5G-Netzwerken, bündelt seine Mobilfunk-Expertise: "Cellular Intelligence" ist eine Sammlung von softwarebasierten Funktionen, die Verbindungen, Datenpläne und -verkehr von Mobilfunknetzen erkennen, koordinieren und optimieren. Ab sofort beherrscht das Feature-Set – als Teil des Abonnement-Modells NetCloud Service – auch das SIM-Management.

IT-Verantwortliche können nun Mobilfunk-Router, SIM-Karten und Datentarife direkt in der NetCloud aktivieren und verwalten. Live-Statistiken, Statusanzeigen und eine Aufschlüsselung der Mobilfunkverbrauchsdaten beispielsweise nach Betreiber, Verbindungs- und Netzwerktyp sowie 5G mmWave vs. Sub-6 erhöhen die Transparenz und Kontrolle der Mobilfunkdienste.



Das Mapping von Mobilfunksignalen ermöglicht es Organisationen, wie Sicherheitsbehörden oder ÖPNV-Betreibern, die Empfangsqualität befahrener Routen zu kartieren und anzuzeigen. Für Mobilfunknetze optimierte SD-WAN-Funktionen ermöglichen das Ausspielen von Traffic-Steering-Policies in Abhängigkeit von WAN-Bedingungen und in Bezug auf Anwendungen. Und das in Echtzeit, was für eine hohe Nutzungsqualität sorgt. Anwendungsbezogene Sichtbarkeit, Reportings und Kontrollen geben Administratoren Einblick in die Leistung ihrer Anwendungen, so dass sie bei Bedarf eingreifen können.



Das neues Cellular-Intelligence-Feature, das "SIM-Management", basiert auf der Integration mit der "IoT Accelerator"-Plattform von Ericsson – einem Software-Tool, das viele Carrier und Service-Provider weltweit nutzen. Kommunikationsdienstleister und andere Partner bieten ihren Kunden nun die Möglichkeit, Mobilfunkdatenpläne für ihre Cradlepoint-Geräte in Echtzeit anzuzeigen, zu aktivieren und anzupassen. Datenpläne können über das gesamte Wireless-WAN kontrolliert werden, auch länderübergreifend. Mit "Cellular Intelligence" ist Cradlepoints NetCloud [1] nach eigener Aussage die erste SD-WAN-Lösung, die das SIM-Management in Echtzeit erlaubt.