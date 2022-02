Orca Security in Azure verfügbar

Orca Security hat die Verfügbarkeit der "Orca Cloud Security Platform" im Microsoft Azure Marketplace bekannt gegeben. Kunden von Orca Security sollen dadurch eine umfassende Cloudsicherheit erhalten. So bietet die Plattform verschiedene Tools, um Sicherheitsrisiken in Azure-Workloads zu erkennen und zu priorisieren.

Die Orca Cloud Security Platform [1] liefert laut Anbieter einen Einblick in den gesamten Cloudbestand eines Unternehmens, ohne auf Agenten oder unterschiedliche Tools zurückzugreifen. Basierend auf der Orca SideScanning-Technologie decke die Plattform den Schutz von Workloads und Daten, das Cloud Security Posture Management, das Cloud Infrastructure Entitlements Management (CIEM), das Schwachstellenmanagement und das Compliance-Management ab.



Durch die Kombination der unterschiedlichen Funktionen in einer Plattform und einem Datenmodell könne Orca Security Angriffsketten mit riskanten Kombinationen erkennen. Beispielsweise würde ein infizierter Workload, der eine hochprivilegierte Instanzrolle annehmen kann, die den Zugriff auf eine Datenbank mit PII ermöglicht, für eine sofortige Behebung priorisiert.



Orca Security hat außerdem neben anderen Updates seiner erweiterte CIEM-Umgebung für Cloud-Sicherheitsplattformen angekündigt. Mit dieser Erweiterung überwacht Orca Security alle Identitäten, Rollen, Gruppen, Berechtigungen und Richtlinien in einer Public-Cloud-Umgebung und warnt Benutzer bei Verstößen gegen die Best Practices im Identitätsmanagement.