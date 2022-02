Kreislaufwirtschaft für Firmenhandys

Viele Unternehmen suchen Maßnahmen, um Nachhaltigkeit in ihrem Geschäft zu integrieren. Ein Baustein können mobile Endgeräte sein. So werden zum Beispiel Millionen ungenutzte Althandys und -Tablets nach ihrer Nutzungszeit in vielen Unternehmen gelagert, weil sie noch kein Rücknahmekonzept für diese Geräte haben. Dafür bietet die Deutsche Telekom in Kooperation mit Partnern ihren Geschäftskunden entsprechende Angebote an.

Für mehr Nachhaltigkeit möchte die Telekom gebrauchte Firmengeräte zurücknehmen und aufbereiten.

Das Device-as-a-Service-Angebot (DaaS) der Telekom [1] in Zusammenarbeit mit everphone bietet das komplette Device-Handling für Geschäftskunden und einen geschlossenen Kreislauf für mobile Endgeräte. Das beinhalte die Vermietung, Wartung, Reparatur und den Austausch von mobilen Endgeräten sowie deren Rücknahme und Wiederaufbereitung nach Ablauf der Mietzeit.



Hierdurch sollen die Geräte einen zweiten Lebenszyklus erhalten und es könnten rund 50 kg CO2 Emissionen pro Endgerät eingespart werden. Beispielsweise habe die Firma Henkel mit dem Device-Handling der Telekom von 6000 Tablets für ihre Mitarbeitenden Einsparungen von 263,9 Tonnen CO2 erzielt. Aktuell könnten Geschäftskunden dieses Angebot schon im Projektgeschäft nutzen, die reguläre Markteinführung folge im zweiten Quartal 2022. Das Device-as-a-Service Angebot ist dabei mit dem "#GreenMagenta"-Label gekennzeichnet.



Handyankauf

Bereits seit mehr als fünf Jahren bietet die Telekom Unternehmen ein Ankaufsprogramm für gebrauchte Smartphones und Tablets in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Teqcycle an. Die Verlängerung des Lebenszyklus der Geräte durch Wiedervermarktung habe dabei Priorität. Teqcycle bewerte die alten Geräte und die Kunden erhielten ein Ankaufsangebot. Zudem biete das Konzept eine fachgerechte Verwertung der Rohstoffe, wenn die Weiternutzung nicht möglich sei.



Im gesamten Rückgabeprozess würden hohe Sicherheitsstandards eingehalten und es erfolgt eine DSGVO-konforme Datenlöschung. So könnten rund 48 kg CO2 Emissionen pro Endgerät eingespart werden. In den letzten drei Jahren wurden demnach mehr als 80.000 Endgeräte von Geschäftskunden zurückgenommen. Dieser Handykreislauf ist auch mit dem "#GreenMagenta"-Label gekennzeichnet.



Nachhaltige Endgeräte

Auch beim Kauf von neuen Geräten bietet die Telekom nachhaltige Produkte für Geschäftskunden an, zum Beispiel das neue "Fairphone 4". So bietet die Telekom seit September 2021 das weltweit erste nachhaltige 5G-fähige Smartphone an. Das Fairphone 4 ist das erste Elektronikmüll-neutrale Mobiltelefon auf dem Markt. Es ist modular aufgebaut, zu 100 Prozent in wiederverwertetes Material gehüllt und nutzt fair gewonnene Materialen aus nachhaltigen Ressourcen.



Für das Smartphone soll es langfristig Ersatzteile geben und es unterstützt gängige Software. Ziel sei, die Nutzer zu ermutigen, ihre Telefone länger zu nutzen. Zudem bietet der Hersteller das Fairphone 4 mit 5-jähriger Garantie an. Das Fairphone 4 ist als derzeit einziges Smartphone mit dem deutschen Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet und hat eine Bewertung von 85/100 Punkten beim Eco Rating erhalten.



Gemeinsame Eco-Rating-Initiative

Die Eco-Rating-Initiative wurde gemeinsam von der Deutschen Telekom, Orange, Telefónica (unter den Marken O2 und Movistar), Telia Company und Vodafone in 2021 ins Leben gerufen. Ziel ist es, für Kunden einheitliche und genaue Informationen über die Umweltauswirkungen in Zusammenhang mit Herstellung, Nutzung, Transport und Entsorgung von Smartphones zur Verfügung zu stellen. Anhand des Eco Ratings können Betreiber und ihre Kunden die Nachhaltigkeit von Mobilgeräten besser bewerten.



Zudem kennzeichnet die Telekom seit 2021 ausgewählte Produkte, Services, Maßnahmen und Initiativen, die einen positiven Beitrag zum Klimaschutz und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen leisten, mit dem "#GreenMagenta"-Label. Dazu zählt beispielsweise das Netz mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien, die Wiederverwendung gebrauchter Smartphones, sowie die Einsparung CO2 Emissionen und wertvoller Rohstoffe. Diese Maßnahmen sollen zum Erreichen der Klimaziele des Konzerns beitragen: Klimaneutralität Scope 1-2 bis 2025, Scope 3 [2] bis spätestens 2040.