Luftdurchlässig

Panduit bietet neue IT-Schanksysteme der Serie FlexFusion an. Die neuen IT-Racks lassen sich individuell konfigurieren und bleiben gleichzeitig skalierbar etwa für laufende Erweiterungen im Rechenzentrum. Die Schränke erlauben eine statische Gewichtsbelastung von fast 1,6 Tonnen und mehr als 1,1 Tonnen dynamisch.

Die Schranktüren versprechen mit einer Luftdurchlässigkeit von 80 Prozent dabei eine effiziente Kühlung. Die FlexFusion-Schränke für Server-, Netzwerk- oder hybride Anwendungen sind in Abmessungen von 600, 700 oder 800 mm Breite sowie 1070 beziehungsweise 1200 mm Tiefe verfügbar. Anwender können in 3-HE-Schritten zwischen Höhen von 42 bis 51 HE auswählen. Das FlexFusion-Schranksystem entspricht den Standards EIA-310-E, TIA/EIA-942 sowie UL2416 und lässt sich per Online-Konfigurator auf der Panduit-Webseite [1] nach Wunsch zusammenstellen.