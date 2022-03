Monitoring aus der Wolke

Paessler erweitert die Möglichkeiten seines PRTG Hosted Monitor. Das Monitoring-as-a-Service-Angebot ist fortan mit diversen Lizenzierungsoptionen weltweit verfügbar. Der AWS-basierte Hosted Monitor bietet mehr als 250 vordefinierte Sensoren out of the box.

Das System präsentiert alle gesammelten Daten in einer zentralen Plattform und gibt den Verantwortlichen Einblicke in Echtzeit. Die Umgebung basiert auf dem PRTG Network Monitor von Paessler [1] und muss durch Hosting-as-a-Service weder heruntergeladen noch auf dem Server installiert werden. Sie ist on demand verfügbar und wird für die Kunden auf den Cloud Computing Services von Amazon Web Services (AWS) gehostet. Der Dienst kann laut Anbieter jedes Gerät überwachen, dem eine IP-Adresse zugeordnet ist. Mit dem Start in das Jahr 2022 ist PRTG Hosted Monitor in den Regionen EMEA, APAC und Amerika sowie erstmals über Paesslers Channel-Partner erhältlich.