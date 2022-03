Sicher angebunden

Check Point erweitert seine Secure-Access-Service-Edge-Lösung zur sicheren Anbindung von Remote- und Hybrid-Mitarbeitern. Das SASE-Modell überwindet die Beschränkungen herkömmlicher Netzwerkarchitekturen, indem es Netzwerk und Sicherheit in der Cloud zusammenführt.

Webfilter gegen Bedrohungen: Checkpoint SASE soll einen sicheren Zugang ins Firmennetz plus Bedrohungsabwehr bieten.

Harmony Connect SASE [1] bietet nun VPN-as-a-Service, neue globale Points of Presence sowie Sicherheitsverbesserungen, um Netzwerkkonnektivität und Bedrohungsabwehr zu kombinieren. Clientbasierter Zugriff auf Netzwerkebene und VPN-as-a-Service versprechen dabei die Leistung von Layer-3-Netzwerkkonnektivität, abegesichert durch Zero-Trust-Richtlinien.



Der Service umfasst eingebettetes Cloud-DLP und IPS zum Schutz von Anwendungen vor den aktuellen Schwachstellen wie etwa in Log4j. Mit mehreren Verfügbarkeitszonen für jede Region will Check Point seine globalen Clouddienste durch neue Points of Presence in Europa, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in China erweitern. Eine neue "Device Posture Validation" für verwaltete Geräte soll nicht zuletzt für eine Verbesserung der Sicherheitsverwaltung von Mitarbeitergeräten sorgen, die sich aus der Ferne verbinden.