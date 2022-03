Schneller Funk für KMU

Ein neuer Access-Point von Zyxel soll KMUs eine einfache und kostengünstige Aufrüstung auf WiFi 6 ermöglichen. Der NWA90AX bietet eine maximale Datenübertragungsrate von 1200 Mbit/s und unterstützt die Sicherheitsalgorithmen WEP, WPA, WPA2-PSK sowie WPA3. Das Gerät verfügt über zwei intern verbaute MIMO-Antennen (2x2 + 2x2 MIMO). Die Stromversorgung ist sowohl über POE als auch über ein Steckernetzteil möglich.

Der NWA90AX von Zyxel [1] kann laut Anbieter einfach und ohne Netzwerk-Vorkenntnisse mit nur wenigen Klicks installiert und konfiguriert werden. Der Access-Point unterstützt sowohl die Verwaltung über die lokale Benutzeroberfläche als auch über die Cloud-Management-Plattform Nebula. So können Gast- und Mitarbeiternetzwerke ganz einfach eingerichtet und schnelle WiFi-6-Geschwindigkeiten genutzt werden.



Darüber hinaus können durch Smart Mesh automatisch dynamische, drahtlose Verbindungen zwischen Access-Points gebildet werden, um ein Netzwerk mit nur einem Klick zu erweitern. Sollte eine größere Reichweite gewünscht werden, lässt sich somit ein weiterer NWA90AX in das Netzwerk integrieren. Dieser arbeitet mit demselben Netzwerknamen und ermöglicht ein unterbrechungsfreies WLAN, ohne dass mobile Geräte in den Flugmodus geschaltet werden müssen.



Sichere WLAN-Authentifizierung

Mit der Unterstützung von Captive Portal, IEEE802.1x-Authentifizierung und WPA2-Enterprise bietet der NWA90AX KMUs nicht nur umfassende Sicherheit auf Unternehmensebene, um Netzwerke zu schützen, sondern auch die flexible Möglichkeit, den Anmeldungsprozess für die WLAN-Nutzung für Marketing- und Geschäftszwecke entsprechend anzupassen.



Zusätzlich nutzt der NWA90AX die Layer-2-Isolation, womit der Datenverkehr zwischen verschiedenen Gast- und Mitarbeiter-SSIDs und Netzwerken blockiert werden kann, da nur der Verkehr von Ziel-MAC-Adressen auf der Whitelist erlaubt ist. Diese Funktion eignet sich dazu, um Gastclients beim Zugriff auf andere Geräte mit Ausnahme des Netzwerk-Gateways zu isolieren. Dadurch werden unerwünschte Verbindungsversuche innerhalb des Netzwerks blockiert.