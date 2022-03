Erweiterte Hybrid-Cloud

Hewlett Packard Enterprise kündigte umfassende Erweiterungen seiner Hybrid-Cloud-Plattform "HPE GreenLake" an. Dazu gehören die Integration von Aruba Central, eine einheitliche Nutzererfahrung, neue Clouddienste und die Verfügbarkeit von HPE GreenLake auf den Online-Marktplätzen mehrerer führender Distributoren.

HPE GreenLake [1] unterstützt Multicloud-Umgebungen einschließlich Clouds im eigenen Rechenzentrum, an verteilten Standorten, in Colocation-Rechenzentren und in der Public Cloud. Die Nachfrage scheint dabei hoch zu sein: Im jüngsten Geschäftsquartal hat HPE nach eigener Aussage den As-a-Service-Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um 136 Prozent gesteigert. Der Annual Recurring Revenue – also der aufs Geschäftsjahr hochgerechnete Quartalsumsatz mit wiederkehrenden As-a-Service-Einkünften – betrug 798 Millionen US-Dollar.



Zu den Plattform-Neuerungen gehört die Integration von Aruba Central, einer cloudnativen, KI-gestützten Netzwerkmanagementlösung, mit der HPE-GreenLake-Plattform. Jetzt können mehr als 120.000 Netzwerkkunden von Aruba, mit fast zwei Millionen zu verwaltenden Geräten und zwei Millionen API-Aufrufen pro Tag, die HPE-GreenLake-Plattform nutzen, um Services zu bestellen und ihre Infrastruktur zu verwalten. Ebenfalls an Bord ist eine neue, vereinfachte Nutzererfahrung mit einem einheitlichen Zugriff auf alle Cloud-Dienste des HPE-Portfolios, mit Single-Sign-on-Zugriff, Sicherheit, Compliance, Elastizität und Datensicherheit.