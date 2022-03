Neuer DE-CIX-Knoten in Leizpzig

DE-CIX eröffnet einen Standort in Leipzig. Dabei handelt es sich um den ersten Internetknoten für die Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Er soll in den Rechenzentren von envia TEL und PŸUR Business laufen. Beide Betreiber sollen darüber hinaus als Reseller für die DE-CIX Interconnection Services tätig sein. Die Inbetriebnahme des DE-CIX Leipzig ist für das vierte Quartal 2022 geplant.

Leipzig erhält einen DE-CIX-Knotenpunkt für die Region.

Die Region wird durch den DE-CIX Leipzig an einen der größten Internetknoten der Welt – DE-CIX Frankfurt – angebunden. Durch die direkte Anbindung ergebe sich zudem die Einbindung in ein globales digitales Ökosystem mit bedeutenden internationalen Playern wie Google, Microsoft, Amazon, Akamai, Netflix oder Facebook. Darüber hinaus reduziere der DE-CIX Leipzig die Paketlaufzeit zwischen den angeschlossenen Unternehmen und führe zu einem stabileren Netz für Anwendungen wie Cloud-Computing, VoIP-Verbindungen, Video, Gaming oder Musik Streaming.



"Mit dem DE-CIX Leipzig soll ein neues Ökosystem für die lokale digitale Wirtschaft entstehen, die Stabilität und Flexibilität der regionalen Internet-Infrastruktur wird verbessert. Ziel ist die Stärkung der digitalen Wertschöpfung, der Ausbau der Infrastruktur und die Neuansiedlung von Internetunternehmen in der Region. Für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft bedeutet der DE-CIX Leipzig einen Innovationsschub", so Dr. Thomas King, CTO DE-CIX [1].



Durch die lokale Verteilung der Daten soll der neue Internetknoten die Internetqualität in der Region und somit für angeschlossene Unternehmen weiter verbessern und zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen. Zudem fördere er die Nutzung digitaler Dienste für Unternehmen, Verwaltungen, Kommunen und Schulen sowie digitale Arbeits- wie Freizeitangebote.



DE-CIX (Deutscher Commercial Internet Exchange) ist der weltweit führende Betreiber von Internetknoten. An seinen mehr als 30 Standorten in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten, und Asien verbindet DE-CIX über 2500 Netzbetreiber (Carrier), Internet Service Provider (ISP), Content-Anbieter und Firmennetze aus mehr als 100 Ländern miteinander und bietet Peering-, Cloud- und Interconnection-Services an. Zusammen bilden die DE-CIX Internetknoten mit einer angeschlossenen Kundenkapazität von mehr als 95 TBit/s das weltweit größte neutrale Interconnection-Ökosystem. Der DE-CIX in Frankfurt am Main ist mit einem Datendurchsatz von knapp 11 TBit/s und mehr als 1000 angeschlossenen Netzwerken einer der größten Internetknoten der Welt.