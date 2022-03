Vier Power-Weichen

Mit vier neuen Layer-3-Access-Switches baut LANCOM Systems sein Switch-Portfolio in Richtung Enterprise Class aus. Alle Geräte kommen mit optionalem Cloudmanagement, Limited Lifetime Warranty und lassen sich per Software-defined Networking automatisiert in Betrieb nehmen.

Der GS-4530X ist ein 30-Port-Switch mit zwölf 2,5-GBit-Ethernet-Ports, zwölf GBit-Ethernet-Ports sowie vier SFP+-FleX- und zwei QSFP+-FleX-Ports, die Übertragungsraten von 10 beziehungsweise 40 GBit/s unterstützen. Die PoE-Variante GS-4530XP bietet PoE+-Unterstützung auf allen Ports mit insgesamt 720 Watt (maximal 30 Watt pro Port) bei Einsatz des optionalen zweiten Netzteils.



Noch mehr Leistung auf insgesamt 54 Ports bieten der GS-4554X und der GS-4554XP. Beide Switches sind mit zwölf 2,5-Multi-GBit-Ethernet-Ports, 36 GBit-Ethernet-Ports sowie vier SFP+-FleX- und zwei QSFP+-FleX-Ports ausgestattet. Mit optionalem zweiten Netzteil könne der GS-4554XP bis zu 1440 Watt (30 Watt pro Port) bereitstellen. Die Preise für die Router von LANCOM Systems [1] beginnen bei rund 3000 Euro.