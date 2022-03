KMU-Datenlager

Dell Technologies stellt mit der Serie Dell PowerVault ME5 drei neue Geräte für SAN und DAS in kleinen und mittelständischen Unternehmen vor. Für die unkomplizierte Verwaltung dieser Speicherboliden soll insbesondere der PowerVault Manager sorgen.

Mehr Storage für KMU mit einfacher Administration soll die Serie Dell PowerVault ME5 bieten.

Diese zentrale ME5-Array-Management-GUI basiert auf HTML5 und ermöglicht neben der Verwaltung auch das Erstellen von Skripten mit Redfish, Swordfish REST und CLI-APIs. Unter der Haube will Dell [1] eine verbesserte Data-Protection-Funktionalität implementiert haben, die eine schnellere Laufwerkswiederherstellung erlauben soll.



Über Thin Provisioning steht IT-Verantwortlichen zudem eine bedarfsgerechte Zuweisung und Belegung physischer Storage-Kapazität in Laufwerkpools zur Verfügung und mit Snapshots lassen sich Daten mit Point-in-Time-Kopien wiederherstellen. Mit weiteren Features wie globaler Replikation, Volumenkopien und einem SSD-Lese-Cache lassen sich die Geräte in Virtualisierungsumgebungen mit VMware vSphere und vCenter SRM sowie Microsoft Hyper-V integrieren.