Stets verbunden

Perle stellt mit dem IRG7000 einen neuen 5G-Router vor. Das Gerät lässt sich laut Hersteller nutzen, um Primärverbindungen oder Failover-5G-Konnektivität für dezentrale Infrastrukturen bereitzustellen. Verwaltet wird der Router über eine Web-GUI. Für fortgeschrittene Admin-Skripte stehen eine REST-API und CLI-Befehle zur Verfügung.

Der Router IRG700 von Perle bindet dezentrale Infrastrukturen an das 5G-Netz an.

Durch die Unterstützung von Data-, SMS-, Voice- und Videodiensten soll das IRG7000 in Unternehmensclouds, in Gebäude und Netzwerkstrukturen oder mobile Standorte integrierbar sein. Der Router von Perle [1] kennt zahlreiche Anwendungsfälle wie Steuerungen für die Gebäude- und Prozessautomatisierung im Internet of Things, Videoüberwachungs-Controller, IP-Kameras, mobile Hotspots, aber auch Flotten-management und GPS/GNSS-Standortverfolgung.