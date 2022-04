Multicloud-Umgebungen besser in Griff

EfficientIP bietet die DDI-Suite "SOLIDserver" in Version 8.1 an. Diese bringt ein zentralisiertes DNS-Management und Netzwerksicherheit für hybride Cloudinfrastrukturen mit. SOLIDserver 8.1 soll so Unternehmen dabei helfen, eine Multicloud-Organisation aufzubauen.

Version 8.1 von SOLIDserver [1] unterstützt laut EfficientIP Unternehmen bei der Vereinfachung und Automatisierung ihrer Cloudverwaltung. Die Software biete zudem die Möglichkeit, je nach Geschäftsanforderungen, leichter zwischen einzelnen Cloudanbietern zu wechseln. Ferner hat SOLIDserver mit dem neuesten Update die Google Cloud Platform in die Liste der Cloud-Serviceprovider (AWS und Microsoft Azure) aufgenommen, wodurch Kunden nicht mehr an einen einzigen Cloudanbieter gebunden sein sollen und gleichzeitig ihre Cloudinfrastruktur verbessern könnten.



Im DNS-Bereich baue SOLIDserver 8.1 außerdem auf der Fähigkeit von EfficientIP auf, die Verwaltung von öffentlichen AWS-Route-53- und Microsoft-Azure-DNS-Diensten zu vereinheitlichen, indem es die Verwaltung privater DNS-Dienste hinzufügt. Zudem könne SOLIDserver 8.1 Netzwerke und IP-bezogene Ressourcen erkennen, die über Microsoft Azure, AWS und Google Cloud bereitgestellt würden.



Die Erweiterung ermögliche es, alle über die Cloudplattformen hinweg bereitgestellten Daten an einem einzigen Ort zusammenzufassen, wodurch Transparenz, Agilität, Kontinuitätskontrolle und fortschrittliche Berichte möglich würden. Hinzu komme, dass somit die tägliche Verwaltung einer Strategie für öffentliche und private DNS-Dienste mehrerer Anbieter weiter vereinfacht würde.