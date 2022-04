Bessere Einblicke in hybride Umgebungen

Quest Software hat Version 6.1 von Foglight veröffentlicht, einer Plattform zur Überwachung und Optimierung hybrider Umgebungen. Foglight 6.1 soll es Unternehmen ermöglichen, ihre IT-Infrastruktur und Datenbanken sicher zu verwalten. Die neue Version umfasst Tools zur Optimierung der Datenbankauslastung sowie für das Kostenmanagement verschiedener Cloudumgebungen.

Neue Execution Plan Analysis für MySQL: Um Probleme in MySQL-Datenbank-Workloads im Zeitverlauf zu analysieren und zu diagnostizieren, werden leistungsfähige und flexible mehrdimensionale Prüfprozesse und Execution-Plan-Analysen eingesetzt.

Benachrichtigungsmanagement für Alarm-E-Mails: Präzisere und schnellere Verwaltung von Alarmmeldungen, Benachrichtigung der richtigen Personen, Reduzierung überflüssiger Alarmmeldungen und Lokalisierung von Schlüsselproblemen.

Passwortsicherheit: Damit Foglight-Administratoren die immer beliebteren gMSA-Konten für die Überwachung von SQL Server und Betriebssystemen nutzen können.

Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit bei Navigation und Anpassung: Um jedem Benutzer die Möglichkeit zu geben, die Benutzeroberfläche von Foglight auf einfache Weise zu personalisieren, wurden die bereits implementierten Verbesserungen aus Version 6.0 von Foglight weiter ergänzt.

Foglight 6.1 [1] ist ab sofort verfügbar und soll Anwendern mehr Möglichkeiten geben, um Probleme nahezu in Echtzeit zu erkennen und zu analysieren, während gleichzeitig die Betriebskosten und die Auslastung der IT-Teams reduziert werden können. Foglight ist dabei eine Schlüsselkomponente in Quests sogenanntem "Data-Empowerment"-Portfolio.Dieses richtet sich an Unternehmen, die sich mit Themen rund um Data Operations, Datenschutz und Data Governance befassen. Mit der Hilfe von Quest können Unternehmen laut Anbieter relevante Unternehmensdaten identifizieren, verstehen und nutzen, um schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen zu können. Die wichtigsten Neuerungen von Foglight 6.1 umfassen unter anderem: