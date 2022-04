ESET stellt sich neu auf

ESET hat seine Palette an Sicherheitsprodukten für Unternehmen umgebaut. Die PROTECT-Plattform wurde dabei einer Reihe von Änderungen unterzogen. Im Mittelpunkt steht der Enterprise Inspector. Zum einen wird die Software für Endpoint Detection and Response in "ESET Inspect" umbenannt. Zum anderen ist sie nun auch als Cloudvariante verfügbar.