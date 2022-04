Windows-Virenschutz im Vergleich

Gerade zu Pandemiezeiten und während des Kriegs ist die Anzahl der Attacken auch auf private PCs massiv angestiegen. Das Labor von AV-TEST zeigt, welche Security-Produkte am besten Angreifer abwehren. Der Virenschutz von 18 Anbietern wurde hierfür zwei Monate lang zahlreichen Malware-Angriffen ausgesetzt.

Welcher Virenschutz erkennt die meisten Schädlinge? AV-TEST hat 18 Anbieter unter die Lupe genommen.

AV-TEST [1] registriert auf seiner Echtzeitplattform AV-ATLAS.org, was im Internet an Spam, Malware und anderen Kampagnen passiert. Besonders während der Pandemie und direkt zum Zeitpunkt, als der russische Krieg gegen die Ukraine begann, zeichnete die Statistik der Plattform extrem viel gefährlichen Spam auf, entdeckte neue Malware und erkannte besondere Kampagnen.



Auch wenn manch gefährlicher Spam oder einige Malware explizit für die Ukraine gedacht waren, landeten diese auch in Europa und dem Rest der Welt. Gerade neue Malware, wie HermeticWiper, IsaacWiper oder CaddyWiper setzen auf die altbekannte Funktion, die Daten einfach zu zerstören. Aber auch Ransomware und gefährliche Links spült das aktuelle Geschehen zu den Internetnutzern.



Anwender, die eine sichere Schutzsoftware einsetzen, können sich zurzeit etwas mehr entspannen, denn sie sind laut den Experten von AV-TEST in der Regel gut geschützt. Ob das mit Ihrer eingesetzten Security-Software der Fall ist, zeigt der aktuelle Test mit 18 Schutzpaketen für Windows 10. Das Labor hat hierfür 18 Schutzpakete auf ihre Schutzwirkung, ihre Systembelastung und ihre Benutzbarkeit überprüft. Der letzte Punkt steht dabei primär für den Test auf Fehlalarme. Jedes Produkt wird in zwei aufeinander folgenden Monaten geprüft und die Ergebnisse addiert. Der Test mit den 18 Schutzprodukten fand im Januar und Februar 2022 unter Windows 10 statt.



Mit im Rennen sind die Schutzpakete und Internet Security Suiten von AhnLab, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, F-Secure, G DATA, K7 Computing, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, Microworld, Norton, PC Matic, Protected.net, Trend Micro und VIPRE Security. In diesem Test erarbeiten sich gleich 14 der 18 untersuchten Schutzpakete diese begehrte Auszeichnung. Die restlichen vier erreichen nur das Zertifikat für geprüfte Sicherheit. Das Besondere in diesem Test: 11 der 18 untersuchten Produkte ergattern die höchstmögliche Punktzahl von 18 Punkten.