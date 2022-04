Netzwerkfehlern auf der Spur

Progress hat WhatsUp Gold 2022.0 veröffentlicht. Die neueste Version der Software für die Überwachung von IT-Infrastrukturen beinhaltet die Monitoring- und Diagnosefunktionen von Progress Flowmon und Progress LoadMaster. Durch die Erweiterungen des 2021 von Progress übernommenen Anbieters Kemp sollen die Nutzer einen umfassenden Überblick über die Leistung ihrer Netzwerke in einem einzigen Tool erhalten.

Progress erweitert mit "WhatsUp Gold 2022.0" [1] die interaktive Mapping-Oberfläche und die transparente Übersicht über das Ökosystem durch die Integration mit Flowmon. Dieses Tool vereint tiefgreifende Informationen über die Netzwerkleistung in einem Dashboard. Der konsolidierte Zugriff auf die native Infrastruktur-Monitoring-Oberfläche von WhatsUp Gold erleichtert laut Progress in Kombination mit erweiterten Netzwerk-Telemetriedaten die Fehlerbehebung. Treten Netzwerkprobleme auf, soll sich dadurch die Zeit bis zur Lösung reduzieren. Die Implementierung von WhatsUp Gold und Flowmon bietet außerdem Funktionen zur Erkennung von Anomalien. Die neuen Features sollen so die Sicherheit in Unternehmen erhöhen, das Risiko durch Cyberkriminelle verringern und die Kompromittierung der Infrastruktur verhindern.