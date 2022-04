Ausweichstrecke

Zyxel Networks kombiniert mit dem 5G-Indoor-Router NR5101 WLAN-AP- und LAN-Gateway-Funktionen in einem Gerät. Er unterstützt den aktuellen WLAN-Standard WiFi 6 und kann damit bis zu 64 WLAN-Geräte gleichzeitig versorgen. Verwalten lässt er sich über eine eigene App sowie die Nebula-Cloudplattform.

Funkt in Wifi 6 sowie 5G, LTE und 3G: Der IndoorRouter NR5101 von Zyxel bietet sich etwa als WAN-Failover an.

Der NR5101 [1] bietet laut Hersteller Downlink-Geschwindigkeiten von bis zu 5 GBit/s, die mit sechs integrierten Antennen für 5G, LTE und (dem bei uns inzwischen obsoleten) 3G möglich werden. Das Gerät lässt sich so in einem bestehenden Netzwerk auch als WAN-Failover verwenden. Unterstützt werden sowohl der Bridge- als auch der Router-Modus. Mit der Möglichkeit, externe Antennen anzuschließen, kann zudem der Signalempfang in Städten (Frequenzband 3600) verbessert werden.





Weiterhin verfügt er über diverse Sicherheitsfunktionen, um auch beim Einsatz mehrerer Netzwerkgeräte gegen Cyberangriffe geschützt zu sein: Ausblenden von Multi-SSIDs/SSIDs, Application-Level-Firewall, NAT/NATP-Filtering, LAN-MACFiltering, Erkennung von DoS-Angriffen, IP-Filtering, WPA2 und WPA3, URL-Filtering und SPI.