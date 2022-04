Alles weg!

ASCOMP stellt Version 6.0 der Windows-Software "Secure Eraser" zur Datenlöschung und Datenvernichtung vor. Das Programm erlaubt, Dateien, Ordner oder auch ganze Laufwerke sicher und endgültig zu löschen. Die Software überschriebt die zu löschenden Daten mit Zufallswerten.

"Secure Eraser 6.0" [1] nutzt laut Anbieter anerkannte Verfahren zur Datenlöschung und überschreibt vertrauliche Informationen bis zu 35 mal, sodass sich diese selbst mit speziellen Werkzeugen nicht wiederherstellen lassen. Dabei entfernt das Tool auch Querverweise, die in den Zuordnungstabellen von Festplatten Rückschlüsse auf die ehemalige Existenz von gelöschten Dateien ermöglichen.





Darüber hinaus bietet die Software die Standards "US DoD 5220.22-M E" und "US DoD 5220.22-M ECE" des US-Verteidigungsministeriums, den Deutschen Industriestandard sowie den Peter-Gutmann-Standard zur Auswahl an. Auf Wunsch protokolliert das Tool alle Löschvorgänge. Die Applikation unterstützt alle gängigen WindowsBetriebssysteme sowohl in der 32- als auch in der 64-Bit-Version und ist für rund 30 Euro verfügbar.