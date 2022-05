IT-in-a-Box

NetApp und Cisco präsentieren mit FlexPod XCS die Weiterentwicklung von FlexPod, einer automatisierten Plattform für Applikationen, Daten und Hybrid-Cloud-Services. Das Gerät besteht aus vorvalidierten Storage-, Netzwerk- und Servertechnologien von Cisco und NetApp.

FlexPod XCS von Cisco und NetApp liefert eine komplette IT-Infrastruktur.

Die Plattform "FlexPod XCS" [1] soll Prozesse in der Hybrid Cloud vereinfachen, indem sie die Verfügbarkeit und Skalierbarkeit erhöht. Die Neuvorstellung erweitert die bestehende FlexPod-Plattform um zahlreiche Funktionen. Dazu zählt die Hybrid-Cloud-Konnektivität, die durch die Erweiterung der Data Fabric von Unternehmen dafür sorgen will, dass sich die richtigen Apps und Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort befinden. Auch die Automatisierung kommt in Form des "Cisco Intersight Cloud Orchestrator" und mit Skripten und Workflows von NetApp an Bord und umfasst die Konfiguration, Bereitstellung, Erweiterung sowie Nutzung und Optimierung der Infrastruktur.