Verbesserte Zusammenarbeit

ONLYOFFICE kündigt mit der Kollaborationsplattform Workspace 12.0 und der Dokumenten-Editoren Docs 7.1 umfangreiche Updates an. Damit sollen Teams künftig noch effizienter gemeinsam an der Verwaltung von Projekten und Dokumenten arbeiten können. So verfügt Workspace neben einem verbesserten Dokumentenmanagement über ein überarbeitetes Team-Management einschließlich CardDAV-Adressbüchern.

Auch die Kalenderfunktion und die Projektplanung wurden verbessert, sodass sich Termine und Projektreports leichter planen und personalisieren lassen. Zudem können Nutzer von Google Workspace nun leichter auf ONLYOFFICE [1] umsteigen – über das Control Panel lassen sich mit dem Update sämtliche Daten per Klick auf einen eigenen Server migrieren.



ONLYOFFICE Docs 7.1 führt verschiedene Verbesserungen für die Arbeit mit Dokumenten, Tabellen und Präsentationen ein. ONLYOFFICE Docs ist mit dem Update vollständig ARM-kompatibel und profitiert somit von der ARM-Architektur, die hohe Leistung, Energieeffizienz und integrierte Sicherheit verspricht. Weiterhin können Nutzer dank einer neuen Konvertierungsoption von PDF zu DOCX und des überarbeiteten Viewers für PDF-, XPS- und DjVu-Dateien bei der Arbeit mit PDF-Dateien vollständig auf Drittanwendungen verzichten.



Darüber hinaus erweitert das Update das Funktionsspektrum der Online- und Desktop-Editoren noch einmal zusätzlich und ergänzt beispielsweise den Tabelleneditor um eine Druckvorschau oder den Präsentationseditor um die Möglichkeit, Animationen hinzuzufügen und zu bearbeiten.