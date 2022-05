SIM-Management für IoT-Geräte

Cradlepoint hat das Echtzeit-SIM-Management "IoT Accelerator" von Ericsson als Feature in seinen NetCloud-Service für Wireless-WAN-Deployments integriert. Zur Hannover Messe demonstriert der Anbieter von 4G- und 5G-Routern und -Adaptern gemeinsam mit der Konzernmutter Ericsson erstmals in Deutschland die Funktionsweise des SIM-Managements.

Cradlepoint zeigt auf der Hannover Messe das Echtzeit-SIM-Management für IoT-Installationen.

Auf der Hannover Messe demonstriert Cradlepoint [1] gemeinsam mit Ericsson, wie ein integriertes Router- und SIM-Management in IoT-Installationen funktioniert. Interessierte können IoT-Router vor Ort in Echtzeit aus der Cradlepoint-NetCloud heraus konfigurieren und steuern und außerdem SIM-Datenpläne aktivieren, deaktivieren und anpassen. Anhand von realen Kundenbeispielen verschaffen sich Messebesucher einen Einblick, wie Unternehmen die Cradlepoint NetCloud nutzen und Wireless-WAN-Deployments vereinfachen.



Cradlepoint stellte das in die NetCloud integrierte SIM-Management als Teil seiner "Cellular-Intelligence"-Funktionen im Februar dieses Jahres vor. Das SIM-Management basiert auf der Integration mit der "IoT Accelerator"-Plattform von Ericsson – eine Connectivity-Management-Plattform, die Carrier und Service-Provider weltweit nutzen. Kommunikationsdienstleister und andere Partner bieten ihren Kunden die Möglichkeit, Mobilfunkdatenpläne ihrer Cradlepoint-Geräte in Echtzeit anzuzeigen, zu aktivieren und anzupassen. Datenpläne können über das gesamte Wireless-WAN kontrolliert werden, auch länderübergreifend.



Mit der cloudbasierten Management- und Orchestrierungsplattform NetCloud definieren Netzwerk- und IT-Teams passende Implementierungen, wenden Konfigurationen und Firmware-Updates aus der Ferne an – dies sei über tausende Endpunkte und eine einzige Oberfläche möglich.