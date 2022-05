Sichere Daten, egal wo

Rubrik bietet mit der Rubrik Security Cloud einen Dienst an, der Geschäftsdaten unabhängig davon schützen soll, wo sie sich befinden – also in Unternehmen, in der Cloud oder in SaaS-Umgebungen. Dies soll etwa durch unveränderliche, logisch verschlüsselte Daten mit einer auf Multifaktor-Authentifizierung basierenden Zugangskontrolle geschehen.

Daneben verspricht Rubrik Security Cloud [1] eine kontinuierliche Überwachung von Risiken und Untersuchung von Bedrohungen für Daten, einschließlich Ransomware-Überwachung und -Untersuchung, die auf maschinellem Lernen basiert, um Datenanomalien, Verschlüsselungen, Löschungen und Änderungen zu erkennen. Die Analyse der Daten soll die sensibelsten Informationen im Unternehmen aufspüren und klassifizieren helfen und so das Exfiltrationsrisiko bewerten. Eine Bedrohungsüberwachung und -jagd soll zudem Indikatoren für eine Kompromittierung identifizieren und die letzte bekannte saubere Kopie von Daten finden.



Ebenfalls möglich soll eine schnelle Eindämmung von Bedrohungen und die Wiederherstellung von Daten sein – egal ob es sich um eine Datei, Anwendungsdaten oder eine Massenwiederherstellung für das gesamte Unternehmen handelt. Die neue Threat Containment-Funktion von Rubrik stelle Malware dabei unter Quarantäne und schränke den Benutzerzugriff auf infizierte Daten ein, um eine sichere Wiederherstellung zu unterstützen.