Mesh-fähiger Access Point für draußen

Zyxel Networks stellt den wetterfesten Outdoor-Access-Point NWA55AXE vor. Das Gerät ist nach IP55 zertifiziert und verfügt über ein Dual-Band 2x2 WiFi-6-Funkmodul, das bis zu 25 Prozent schnellere Geschwindigkeiten bieten soll als bisherige Wireless-Standards. Zudem ist das Gerät Mesh-fähig.

Wetterfest gemäß IP55: Der Zyxel NWA55AXE.

Der NWA55AXE von Zyxel [1] ist abwärtskompatibel zu den älteren Standards IEEE802.11 ac/n/g/b/a und bietet den neuesten WiFi-6-Standard IEEE802.11 ax mit bis zu 1800 Mbit/s in den Frequenzbändern 2,4GHz und 5GHz. Die Smart-Mesh-Technologie bildet dabei nicht nur dynamische WLAN-Verbindungen zwischen Access-Points für eine größere Reichweite, sondern kann auch den WLAN-Zugang von einem Gebäude zum anderen überbrücken. Sollte eine noch größere Reichweite gewünscht werden, lässt sich über die Smart-Mesh-Funktion ein weiterer NWA55AXE in das Netzwerk integrieren. Dieser arbeitet mit demselben Netzwerknamen und ermöglicht so ein unterbrechungsfreies WLAN, ohne dass mobile Geräte in den Flugmodus geschaltet werden müssen.



Der Access-Point kann ferner ohne umfassende IT-Kenntnisse installiert und konfiguriert werden, was sich insbesondere in Outdoor-Umgebungen als nützlich erweist. Er unterstützt sowohl die Verwaltung über die lokale Benutzeroberfläche als auch über die Cloud-Management-Plattform Nebula und kann mit nur wenigen Klicks konfiguriert werden. Der NWA55AXE unterstützt nicht zuletzt den aktuellen WPA3-Personal-Standard.