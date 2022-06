Kraftprotz

Der neue TUXEDO-Laptop Stellaris 15 will dank NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – in der stärksten Ausbaustufe mit bis zu 175 Watt – und Intels neuen Highend-Alder-Lake-Prozessoren in Gestalt des Core i7-12700H und i9-12900H für maximale Leistung unter der mattschwarzen Aluminiumhaube sorgen.

Optional ist der TUXEDO Stellaris 15 mit externer Wasserkühlung erhältlich.

Die auffälligste Neuerung findet sich dagegen außen am Notebook: Unter einer Gummiabdeckung an der Rückseite des Stellaris 15 befinden sich die zwei Quick-Release-Anschlüsse für TUXEDO Aquaris, die optional erhältliche, externe Wasserkühlung. Unverändert bleiben laut Hersteller [1] jedoch der 93-Wh-Akku für Laufzeiten von bis zu acht Stunden, die optomechanische Tastatur sowie das hochauflösende 3K-WQHD-Display mit 2560 x 1440 Pixeln und 240 Hz Bildwiederholfrequenz.