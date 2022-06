Verständlich erklärt

Die G DATA academy präsentiert seine neuen erweiterten Onlineschulungen für Mitarbeiter. Durch die kurzweiligen IT-Sicherheitstrainings sollen Firmen die "menschliche Firewall" für mehr Cyber-Security stärken. Die neuen Trainings sollen Unternehmen helfen, ihr Personal unabhängig von Präsenzschulungen für die Gefahren bei der täglichen Arbeit mit E-Mail und Internet zu sensibilisieren.

Die Schulungen basieren auf der Learning-Management-Plattform von G DATA, sodass keine Investitionen in eine digitale Lerninfrastruktur notwendig sind. Mit der interaktiven Plattform der G DATA academy [1] lernen Mitarbeiter in Onlinekursen, wie sie sich und ihr Unternehmen vor Angriffen im digitalen Alltag schützen. Die Security-Awareness-Trainings sind von überall erreichbar, abwechslungsreich gestaltet und bei Bedarf einfach und CI-konform in bestehende Unternehmensumgebungen zu integrieren.



Bei der Weiterentwicklung der IT-Sicherheitstrainings stand laut Anbieter im Vordergrund, dass sich die Lerninhalte langfristig und nachhaltig in den Köpfen der Mitarbeiter verankern. Nur so sei gewährleistet, dass sie das Gelernte auch im Alltag anwenden. Die mehr als 30 Kurse des Onlineschulungsangebots umfassen eine Mischung aus Trainings und regelmäßigen Auffrischungen, damit sich Mitarbeiter dauerhaft an das Gelernte erinnern.



Die Kurse erfüllen die Vorgaben für die in der DSGVO vorgeschriebene Sensibilisierung und Schulung der Belegschaft. Außerdem erhöhen sie das Verständnis für Informationssicherheit und bilden damit eine Grundlage für die ISO-27001-Zertifizierung. G DATA unterstützt zudem dabei, die Onlinekurse in das Unternehmens-Intranet zu integrieren.