DSGVO-konforme Video-Meetings auf dem Smartphone

Die Videokonferenz-Umgebung STARFACE NEON jetzt auch über mobile Endgeräte browserbasiert unter Android und iOS nutzbar. Sobald die Anwender auf den Button "Meeting beitreten" in der Konferenzeinladung klicken, öffnet sich die Meeting-Lobby automatisch im Standardbrowser des Smartphones. Besprechungen mit bis zu drei Teilnehmern und einer Dauer von bis zu 45 Minuten sind dabei kostenlos.

Der Karlsruher UCC-Hersteller STARFACE [1] stellt seine Videomeeting-Plattform STARFACE Neon jetzt auch browserbasiert für mobile Endgeräte zur Verfügung: Sobald die Anwender auf "Meeting beitreten" klicken, öffnet sich die Meeting-Lobby im Standardbrowser des Mobilgeräts. Das neue Feature für alle Android- und iOS-basierten Smartphones steht kostenlos und ohne zusätzliche Softwareinstallation zur Verfügung.



"In Zeiten hybrider Arbeitsmodelle und zunehmend ortsunabhängiger Arbeitsplätze wird das Smartphone auch beruflich immer mehr zu unserer wichtigsten individuellen Kommunikationszentrale", erklärt Florian Buzin, CEO von STARFACE. "Mit der Option, über den mobilen Webbrowser an STARFACE NEON Meetings teilzunehmen, fügt sich unsere Videoconferencing-Lösung noch besser in den modernen Arbeitsalltag ein. So stellen wir die Weichen für eine durchgehend hochwertige Remote User Experience."



STARFACE NEON wird mit TLS-Verschlüsselung DSGVO-konform auf deutschen Servern gehostet. Seit dem Launch von Starface 7.2 im Mai 2022 steht NEON allen Anwendern für Meetings mit bis zu drei Teilnehmern und einer Dauer von bis zu 45 Minuten kostenlos zur Verfügung. Wer STARFACE NEON im vollen Umfang nutzen möchte, kann die unlimitierte Meeting-Dauer und Video-Meetings für bis zu 24 Teilnehmer ab 24,90 Euro pro Monat freischalten.