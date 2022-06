Malwarebytes erweitert Plattform für Endpunktsicherheit mit DNS-Filter

Malwarebytes kündigt die Erweiterung der Nebula-Plattform um ein neues DNS-Filter-Modul an, das ab sofort für Windows und ab Juli 2022 für Mac verfügbar ist. Der DNS-Filter basiert auf der Zero-Trust-Plattform von Cloudflare und soll den Zugang zu bösartigen Websites blockieren sowie Bedrohungen durch verdächtige Inhalte begrenzen.

Das neue Modul [1] verhindert nicht nur den Zugriff auf bedrohliche Websites, sondern stellt IT- und Sicherheitsteams auch Tools zur Verwaltung von Ausnahmen zur Verfügung und verschlüsselt Abfragen von Domainnamen. Das DNS-Filter-Modul verfügt über Echtzeit-Schutzfunktionen und ermöglicht die Isolierung und Beseitigung verdächtiger Inhalte nach dem Herunterladen, um eine Gefährdung zu vermeiden.



"Für Unternehmen ist es heute eine Herausforderung, den Zugriff auf bösartige Websites zu kontrollieren und die Sicherheit und Produktivität ihrer Endanwender:innen zu gewährleisten", sagt Mark Strassman, Chief Product Officer bei Malwarebytes. "Das DNS-Filter-Modul erweitert unsere cloudbasierte Sicherheitsplattform um Web Protection. IT- und Sicherheitsteams können nun ganze Kategorien an Websites blockieren, eine umfangreiche Datenbank mit vordefinierten Scores für bekannte, verdächtige Web-Domains nutzen, zentrale webbasierte Anwendungen schützen und spezifische Website-Einschränkungen verwalten, sodass die Überwachung des Website-Zugriffs keine Kopfschmerzen mehr bereitet."



Webschutz aus der Cloud

Die Zero-Trust-Plattform "Cloudflare One" bietet Netzwerksicherheit "as a Service", die in eines der größten Netzwerke der Welt integriert ist sowie schnelle, zuverlässige globale Konnektivität, cloudbasierte Sicherheit und eine bessere Sichtbarkeit und Kontrolle durch ein gemeinsames Dashboard und API bietet. Mit der Zero-Trust-Plattform von Cloudflare können Unternehmen ihre Netzwerke gegen diverse Bedrohungen absichern, ohne komplexe Integrationsarbeiten durchführen zu müssen.



Malwarebytes DNS-Filter, der auf der Cloudflare-Technologie basiert, ist künftig in Malwarebytes Nebula integriert – eine in der Cloud gehostete Sicherheitsplattform, die Unternehmen bei der Verwaltung von Malware- oder Ransomware-Vorfällen unterstützt, von der Erkennung bis hin zur Behebung. Malwarebytes Nebula ergänzt die Malwarebytes-Lösungen um eine geführte Benutzeroberfläche, erweiterte Bedrohungsdaten, Schutz vor Brute-Force-Angriffen und Integrationsfunktionen.