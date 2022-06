Hackfest zurück in Berlin

Das SANS Institute veranstaltet vom 25. bis 30. Juli in Berlin das "SANS Pen Test Hackfest Europe 2022". Das Trainingsevent wird hybrid stattfinden, also mit der Möglichkeit an den insgesamt acht Kursen vor Ort im Hotel Scandic am Potsdamer Platz, aber auch aus der Ferne teilzunehmen.

